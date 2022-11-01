Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 1 ноября

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, финал;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за сентябрь;

10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;

11:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за август;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за октябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;

12:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за октябрь, финал;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за октябрь, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь;

17:00 мск Расходы на строительство в США за сентябрь;

17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за октябрь;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за сентябрь;

23:00 мск Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;

N/A мск Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за октябрь.