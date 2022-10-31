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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 31 октября

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за сентябрь;

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за август, предварительно;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;

04:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за сентябрь;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за сентябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за сентябрь;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за ноябрь;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за сентябрь;

10:00 мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за октябрь;

12:00 мск ВВП Италии за III квартал, предварительно;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за сентябрь;

13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, предварительно;

13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, предварительно;

13:00 мск ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за октябрь;

16:45 мск Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.

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