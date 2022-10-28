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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 октября

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за сентябрь;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за октябрь;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за III квартал;

03:30 мск Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

08:30 мск Потребительские расходы во Франции за сентябрь;

08:30 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за октябрь;

10:00 мск ВВП Испании за III квартал, предварительно;

11:00 мск: ВВП Германии за III квартал, предварительно;

11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за сентябрь, предварительно;

12:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за октябрь, предварительно;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

13:30 мск Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск ВВП Канады за август;

15:30 мск Индекс стоимости рабочей силы в США за III квартал;

15:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за сентябрь;

15:30 мск Личные расходы потребителей в США за сентябрь;

15:30 мск Личные доходы потребителей в США за сентябрь;

17:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за сентябрь;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, предварительно.

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