Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 октября

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за ноябрь;
10:00 мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;
10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за III квартал;
13:00 мск Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за октябрь;
15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за сентябрь;
15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь;
15:30 мск: ВВП США за III квартал;
15:30 мск Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;
15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии.