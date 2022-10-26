Продажи новых домов в США в сентябре сократились почти на 11% (расширенное сообщение)

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в сентябре сократились на 10.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 603 тыс. домов в годовом исчислении.

В августе продажи новых домов составили 677 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 685 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в сентябре число проданных новых домов составит 579 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с сентябрём 2021 года продажи новых домов снизились на 17.6%.

В целом, в прошлом месяце было продано 49 тыс. новых домов против 54 тыс. в августе и 44 тыс. в июле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 15 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (14 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов), от 750 тыс. и более (6 тыс. домов) и от 200 тыс. до 299.9 тыс. (3 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 470.6 тыс. долл против 435.8 тыс. в августе и 479.8 тыс. в июле. В сентябре 2021 года медианная цена проданного дома составляла 413.2 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 517.7 тыс. долл против 529.0 тыс. в августе и 566.4 тыс. в июле. В сентябре 2021 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 470.6 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец сентября составили 462 тыс. единиц против 457 тыс. в августе и 458 тыс. в июле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.2 месяца против 8.1 в августе и 10.1 в июле.