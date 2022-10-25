Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 октября

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за сентябрь;

03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за III квартал;

11:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за сентябрь;

11:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

11:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за сентябрь;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за сентябрь;

15:30 мск Оптовые запасы в США за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:00 мск Продажи новых домов в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь.