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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2022 г.Индекс потребительского доверия в США в октябре...
вчера 17:14

Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 102.5 пунктов против 107.8 месяцем ранее (пересмотрен со 108.0).

Аналитики прогнозировали октябрьский показатель на уровне 105.7.

Индекс оценки текущей ситуации в октябре снизился до 138.9 против 149.6 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 78.1 против 80.3 в сентябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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