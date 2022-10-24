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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 24 октября

Москва, 24 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь, предварительно;

01:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за октябрь, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, предварительно;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;

18:00 мск Выступление министра финансов США Джанет Йеллен.

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