Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 24 октября

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь, предварительно;
01:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за октябрь, предварительно;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, предварительно;
10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, предварительно;
10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за октябрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, предварительно;
11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за октябрь, предварительно;
18:00 мск Выступление министра финансов США Джанет Йеллен.