Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 октября

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за сентябрь;

02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за октябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за сентябрь;

09:00 мск Розничные продажи в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за август;

15:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за август;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за август;

16:10 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь.