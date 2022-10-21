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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 октября

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за сентябрь;

02:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за октябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за сентябрь;

09:00 мск Розничные продажи в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за август;

15:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за август;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за август;

16:10 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за октябрь.

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