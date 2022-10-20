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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 октября 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:44

Число повторных обращений по безработице в США составило 1.39 млн

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 октября, сократилось на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 214 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 229 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 226 тыс., пересмотрено с 228 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 212.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 октября, увеличилось на 21 тыс. и составило 1.385 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения с 1.368 млн до 1.364 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.365 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 октября, сократилось на 30.9 тыс. и составило 1.224 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 3.28 млн.

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