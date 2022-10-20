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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 октября

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

02:50 мск Торговый баланс Японии за сентябрь;

03:30 мск: ВВП Китая за III квартал;

03:30 мск Объем промышленного производства в Китае за август;

03:30 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за август;

03:30 мск Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

03:30 мск: Розничные продажи в Китае за август;

03:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за I квартал;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за сентябрь;

03:30 мск Уровень безработицы в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Китае за август;

09:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за сентябрь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за сентябрь;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за август;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Торговый баланс Китая за сентябрь;

N/A мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии;

N/A мск Торговый баланс Китая в долларах США за сентябрь.

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