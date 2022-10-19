Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 14 октября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе повысились на 1.7 млн барр., запасы бензина снизились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.2 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.3 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.1 млн барр.