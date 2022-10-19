Курс доллара 61.5905   Курс евро 60.1086  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2022 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:36

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре выросло на 1.4%

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в сентябре выросло на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1564 тыс. в годовом исчислении против 1542 тыс. в августе (пересмотрено с 1517 тыс.).

Аналитики ожидали, что в сентябре число выданных разрешений на строительство составит 1520 тыс.

По сравнению с сентябрём 2021 года число выданных разрешений уменьшилось на 3.2%.

Другие новости

вчера
16:55
Законопроект о долевом страховании жизни в РФ внесен в Госдуму
вчера
16:39
МИНФИН РОССИИ РАЗМЕСТИЛ НА АУКЦИОНЕ ОФЗ 26239 НА 25 МЛРД РУБ ПРИ СПРОСЕ В 31 МЛРД РУБ - МИНИСТЕРСТВО
вчера
16:16
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЧЕТВЕРГ - 61,59 РУБ, ЕВРО - 60,11 РУБ - ЦБ РФ
вчера
15:53
Дума в I чтении разрешила передавать таможенный конфискат благотворительным организациям
вчера
15:36
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре выросло на 1.4%
вчера
15:33
Число закладок новых домов в США в сентябре сократилось на 8.1%
вчера
15:32
Облигации компаний РФ в юанях имеют неплохую ликвидность - Мосбиржа
вчера
15:24
Продажа нефти из резерва США не будет ключевой интригой на мировом рынке - эксперт
вчера
15:11
В ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области введен режим максимального уровня реагирования
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.