Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре выросло на 1.4%

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в сентябре выросло на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1564 тыс. в годовом исчислении против 1542 тыс. в августе (пересмотрено с 1517 тыс.).

Аналитики ожидали, что в сентябре число выданных разрешений на строительство составит 1520 тыс.

По сравнению с сентябрём 2021 года число выданных разрешений уменьшилось на 3.2%.