Потребительская инфляция в еврозоне в сентябре составила 9.9%

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в сентябре 2022 года вырос на 9.9% по сравнению с ростом на 10% согласно предварительным данным и прогнозам аналитиков.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в сентябре вырос на 4.8% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.