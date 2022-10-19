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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2022 г.Потребительская инфляция в еврозоне в сентябре ...
вчера 12:04

Потребительская инфляция в еврозоне в сентябре составила 9.9%

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в сентябре 2022 года вырос на 9.9% по сравнению с ростом на 10% согласно предварительным данным и прогнозам аналитиков.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в сентябре вырос на 4.8% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными и прогнозом аналитиков.

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