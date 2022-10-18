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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 октября

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за II квартал;

03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за август;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь;

15:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за август;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за сентябрь;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за сентябрь;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за октябрь;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за август;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

N/A мск: Торговый баланс Китая за сентябрь;

N/A мск Торговый баланс Китая в долларах США за сентябрь.

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