Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 октября

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за II квартал;
03:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
11:00 мск: Торговый баланс Италии за август;
12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь;
15:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за сентябрь;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за август;
16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за сентябрь;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США за сентябрь;
17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за октябрь;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за август;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;
N/A мск: Торговый баланс Китая за сентябрь;
N/A мск Торговый баланс Китая в долларах США за сентябрь.