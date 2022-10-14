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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 октября 2022 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:04

Объём товарно-материальных запасов компаний США в августе вырос на 0.8%

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в августе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.9% после увеличения на 0.5% в июле (пересмотрено с +0.6%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в августе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний после снижения на 1.0% в июле (пересмотрено с (-0.9%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.33 против 1.32 в июле и 1.27 годом ранее.

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