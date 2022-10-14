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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 октября

Москва, 14 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за сентябрь;

02:50 мск Денежная база М2 в Японии за сентябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;

04:30 мск Индекс цен производителей Китая за сентябрь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за сентябрь;

04:30 мск Торговый баланс Китая в долларах США за сентябрь;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за сентябрь;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, финал;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за август;

14:00 мск Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за сентябрь;

15:30 мск Розничные продажи в США за сентябрь;

15:30 мск Цены на импорт в США за сентябрь;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за сентябрь;

15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за август;

16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за август;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, предварительно;

N/A мск Конференция МВФ и Всемирного банка.

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