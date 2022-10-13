Курс доллара 63.7559   Курс евро 62.5867  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 18:05

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 9.9 млн барр.

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 7 октября, вырос на 9.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали рост запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 2.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 4.9 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США уменьшились на 7.7 млн барр. до 408.7 млн барр, находясь на минимальном уровне за период с 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.4 млн барр. и составили 25.6 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.9 млн барр. в сутки, в сравнении с 12 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.1 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 4.6 млн барр.

Другие новости

сегодня
19:27
Проблем с хмелем для пива и его качеством в России нет - гендиректор "Очаково"
сегодня
18:58
Российский рынок акций повысился в основную сессию четверга на 0,18%
сегодня
18:40
Ставка по ипотеке в США выросла до 6,92%, достигнув максимума за 20 лет
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 октября
сегодня
18:05
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 9.9 млн барр.
сегодня
17:44
Мосбиржа планирует начать торги БПИФами, привязанными к инструментам в юанях
сегодня
17:25
Кабмин внес в ГД проект о введении с 2023 г в Байконуре налогового режима для самозанятых
сегодня
17:20
Аналитики ожидают умеренного роста коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели
сегодня
17:08
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ, КАСАЮЩАЯСЯ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЭКСПОРТ, АБСОЛЮТНО НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ - УШАКОВ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.