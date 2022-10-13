Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 9.9 млн барр.

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 7 октября, вырос на 9.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали рост запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 2.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 4.9 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США уменьшились на 7.7 млн барр. до 408.7 млн барр, находясь на минимальном уровне за период с 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.4 млн барр. и составили 25.6 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.9 млн барр. в сутки, в сравнении с 12 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.1 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 4.6 млн барр.