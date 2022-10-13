Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 октября

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

02:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за сентябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за сентябрь;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за сентябрь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал;

09:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за сентябрь;

15:30 мск Индекс потребительских цен в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь.