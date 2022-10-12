Квартальная прибыль и доход PepsiCo увеличились

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков PepsiCo сообщил о росте прибыли по итогам III финансового квартала текущего года до 2.7 млрд долл или 1.95 долл на акцию по сравнению с 2.22 млрд долл или 1.6 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 1.97 долл на акцию.

Выручка повысилась на 8.8% до 21.97 млрд долл в сравнении с 13.88 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль PepsiCo на уровне 1.84 долл на акцию и доходы в размере 20.84 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции PepsiCo подорожали на 3.6%.