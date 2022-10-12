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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 октября 2022 г.Индекс цен производителей США в сентябре вырос ...
сегодня 15:36

Индекс цен производителей США в сентябре вырос на 0.4%

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в августе (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.2%.

По сравнению с сентябрём 2021 года индекс PPI вырос на 8.5% в сравнении с +8.7% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 8.4%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.3% в августе (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с сентябрём 2021 года индекс PPI core вырос на 7.2% в сравнении с +7.3% в августе.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 7.3%.

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