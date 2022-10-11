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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 октября

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за август;

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за сентябрь, предварительно;

09:00 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за август;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за август;

09:00 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за август;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за август;

09:00 мск ВВП Великобритании за август;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за август;

14:35 мск Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за сентябрь;

15:30 мск Базовый индекс цен производителей США за сентябрь;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за сентябрь;

16:30 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

20:45 мск Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

21:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

N/A мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии.

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