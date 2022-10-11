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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 октября

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за сентябрь;

02:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за октябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за август;

03:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за сентябрь;

09:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за сентябрь;

09:00 мск Изменение числа безработных в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за август;

09:00 мск Уровень безработицы в Великобритании за август;

11:00 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за октябрь;

11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за сентябрь;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за сентябрь;

18:00 мск Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

21:00 мск Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

21:00 мск Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;

21:35 мск Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за сентябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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