Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 октября

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за сентябрь;
02:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за октябрь;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за август;
03:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за сентябрь;
09:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за сентябрь;
09:00 мск Изменение числа безработных в Великобритании за сентябрь;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за август;
09:00 мск Уровень безработицы в Великобритании за август;
11:00 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за октябрь;
11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за сентябрь;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за сентябрь;
18:00 мск Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;
19:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
21:00 мск Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
21:00 мск Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;
21:35 мск Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за сентябрь;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.