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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 октября

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

01:30 мск Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за август;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за август;

03:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за август;

08:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за сентябрь;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за сентябрь;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за август;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за август;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за август;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за август;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;

13:25 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

13:25 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за сентябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за август, финал;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за август.

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