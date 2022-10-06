Курс доллара 60.2534   Курс евро 58.2392  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 октября

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

01:30 мск Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за август;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за август;

03:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за август;

08:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за сентябрь;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за сентябрь;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за август;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за август;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за август;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за август;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;

13:25 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

13:25 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэйва Рамсдена;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за сентябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за август, финал;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за август.

Другие новости

вчера
19:08
МЕДВЕДЕВ: «ПОРВАТЬ В КЛОЧЬЯ» ЭКОНОМИКУ РФ У ЗАПАДА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
вчера
19:05
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НЕИЗБИРАТЕЛЬНЫХ САНКЦИЙ ЗАТРОНУТ ВСЕ СТРАНЫ, БЕЗ НОРМАЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ НИЩЕТУ ОЩУТЯТ НА РАЗНЫХ УГОЛКАХ ПЛАНЕТЫ - МЕДВЕДЕВ
вчера
18:52
ЕС при решении о введении потолка цен на нефть РФ будет оценивать эффективность - документ
вчера
18:36
Заседание МПК с Ираном планируется провести в период с 30 октября по 1 ноября - кабмин РФ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 октября
вчера
18:25
Российские суда смогут заходить только в 3 норвежских порта – МИД королевства
вчера
18:12
Российские суда смогут заходить только в 3 норвежских порта – МИД королевства
вчера
17:56
ЕС ЗАПРЕТИЛ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УСЛУГИ КОШЕЛЬКОВ И СЧЕТОВ КРИПТОАКТИВОВ ГРАЖДАНАМ РФ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ-РЕЗИДЕНТАМ РОССИИ - ДОКУМЕНТ
вчера
17:48
КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ", АО ММЗ АВАНГАРД ВКЛЮЧЕНЫ В СПИСОК САНКЦИЙ ЕС ПРОТИВ РОССИИ - ДОКУМЕНТ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.