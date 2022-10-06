Розничные продажи в еврозоне в августе сократились на 0.3%

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в августе сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в июле (пересмотрено с 0.3%).

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении объём розничных продаж в августе сократился на 2% по сравнению с ростом на 3.1% согласно прогнозам аналитиков. В июле объём розничных продаж сократился на 1.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.