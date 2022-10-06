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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 октября 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:42

Число повторных обращений по безработице в США составило 1.36 млн

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 октября, выросло на 29 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 219 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 205 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 190 тыс., пересмотрено со 193 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 206.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 сентября, увеличилось на 15 тыс. и составило 1.361 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения с 1.347 млн до 1.346 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 10.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.371 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 17 сентября, сократилось на 55.5 тыс. и составило 1.247 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 4.175 млн.

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