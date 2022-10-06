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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 октября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 октября

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за июнь;

09:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за август;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за август;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за август;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за сентябрь;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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