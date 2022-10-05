ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 208 тыс.

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в сентябре выросло с учётом сезонных колебаний на 208 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 200 тыс.

В августе число рабочих мест увеличилось на 185 тыс. (пересмотрено со 132 тыс.).

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в сентябре выросло на 58 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 90 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 60 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг увеличилось на 237 тыс., но в сфере производства и строительстве сократилось на 29 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 7 октября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре на 265 тыс. после расширения на 315 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 3.7%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.