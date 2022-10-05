Курс доллара 58.7913   Курс евро 56.1725  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2022 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 15:23

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 208 тыс.

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в сентябре выросло с учётом сезонных колебаний на 208 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 200 тыс.

В августе число рабочих мест увеличилось на 185 тыс. (пересмотрено со 132 тыс.).

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в сентябре выросло на 58 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 90 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 60 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг увеличилось на 237 тыс., но в сфере производства и строительстве сократилось на 29 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 7 октября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре на 265 тыс. после расширения на 315 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 3.7%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Другие новости

сегодня
15:44
Началось заседание министерского комитета ОПЕК+ в Вене - источник
сегодня
15:35
РФ должна наращивать производство в АПК и на внутреннем рынке, и для экспорта - Мишустин
сегодня
15:32
Дефицит торгового баланса США в августе сократился на 4.3%
сегодня
15:26
МИШУСТИН: КАКИЕ БЫ БАРЬЕРЫ НИ ПЫТАЛИСЬ УСТАНОВИТЬ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ, КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ ПОСТАВОК СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ РФ НЕ ВЫЗЫВАЮТ СОМНЕНИЙ
сегодня
15:23
ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 208 тыс.
сегодня
15:19
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту криптовалютной биржи ОКХ
сегодня
15:13
МИШУСТИН НАЗВАЛ СИЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТЫ С/Х В РФ: ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ПОСТАВКИ ЗА РУБЕЖ ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 16% В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА
сегодня
14:58
Украинский премьер заявил о начале диалога о вступлении Украины в ОЭСР
сегодня
14:52
Промпроизводство в Москве выросло на 6,5% и продолжит расти в 2023 г - власти
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.