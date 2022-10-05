Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 октября

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;

04:00 мск Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за август;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за август;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;

10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, финал;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за сентябрь;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за август;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за август;

15:30 мск Торговый баланс США за август;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за сентябрь;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.