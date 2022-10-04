Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за декабрь;
04:00 мск Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за август;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за август;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;
10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, финал;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за сентябрь;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за август;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за август;
15:30 мск Торговый баланс США за август;
16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за сентябрь;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
N/A мск: Заседание ОПЕК;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.