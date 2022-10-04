Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за III квартал;

00:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за сентябрь;

02:50 мск: Денежная база в Японии за сентябрь;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за август;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за сентябрь;

12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за июль;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

16:15 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за август;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за август;

18:00 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.