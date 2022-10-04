Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за III квартал;
00:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за сентябрь;
02:50 мск: Денежная база в Японии за сентябрь;
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за август;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за сентябрь;
12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за июль;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;
16:15 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за август;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за август;
18:00 мск Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.