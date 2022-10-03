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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 октября 2022 г.Индекс PMI Manufacturing США за сентябрь пересм...
вчера 16:48

Индекс PMI Manufacturing США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за сентябрь пересмотрен в сторону повышения, составив 52.0 против 51.8 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США, при этом быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В августе значение индекса составило 51.5.

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