Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 3 октября

Москва, 3 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за III квартал;
02:50 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за III квартал;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за август;
10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за сентябрь;
10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, финал;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за сентябрь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь;
17:00 мск Расходы на строительство в США за август;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь.