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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 3 октября

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за III квартал;

02:50 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за III квартал;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за август;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за сентябрь;

10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, финал;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за сентябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь;

17:00 мск Расходы на строительство в США за август;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь.

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