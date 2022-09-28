Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.2 млн барр.

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 23 сентября, сократился на 0.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.4 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 2.9 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США уменьшились на 4.6 млн барр. до 422.6 млн барр, находясь на минимальном уровне за период с 1984 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.7 млн барр. и составили 25.7 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.0 млн барр. в сутки, против 12.1 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.2 млн барр., запасы бензина сократились на 1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.44 млн барр.