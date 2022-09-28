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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 сентября 2022 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:12

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в августе снизился на 2%

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в августе снизился на 2.0% по сравнению с июльским значением, достигнув 88.4.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.9%.

По сравнению с августом 2021 года индекс упал на 24.2%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в августе, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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