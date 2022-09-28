Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 сентября

Москва, 28 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за август;
02:50 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июль;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за октябрь;
10:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за август;
11:15 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США за август;
15:30 мск Оптовые запасы в США за август, предварительно;
16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август;
17:10 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
17:15 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
18:00 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
21:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра.