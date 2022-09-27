Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 сентября

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за август;

02:50 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июль;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за октябрь;

10:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за август;

11:15 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за август;

15:30 мск Оптовые запасы в США за август, предварительно;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август;

17:10 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

17:15 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

21:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра.