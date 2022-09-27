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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2022 г. Объём заказов на товары длительного пользова...
вчера 15:36

Объём заказов на товары длительного пользования в США в августе сократился на 0.2%

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.1%.

В июле объём заказов на товары длительного пользования снизился на 0.1% (пересмотрено с 0.0%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.3% после его роста на 0.2% в июле (пересмотрено с +0.3%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.7% в июле (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

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