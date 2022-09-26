Курс доллара 57.9990   Курс евро 55.9278  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 сентября

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за август;

02:50 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июль;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за октябрь;

10:15 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за август;

11:15 мск: Выступление заместителя управляющего Банка Англии Джона Канлиффа;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за август;

15:30 мск Оптовые запасы в США за август, предварительно;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август;

17:10 мск: Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

17:15 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

21:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Свати Дхингра.

Другие новости

вчера
19:44
Банк Англии очень внимательно следит за финрынком, готов менять ставку при необходимости
вчера
19:12
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 58,43 руб, евро снижением - до 56,24 руб
вчера
19:00
Эксперт ждет ужесточения ДКП ЦБ РФ из-за роста спроса на наличные и обвала фондового рынка
вчера
18:33
Глава ЕЦБ подтвердила намерение регулятора повышать базовые ставки
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 сентября
вчера
18:10
Еврокомиссия планирует обсудить целесообразность потолка цен на природный газ – СМИ
вчера
17:46
ВВП еврозоны, вероятно, сократится в IV кв 2022-го и I кв 2023 года - ЕЦБ
вчера
17:33
Британия ввела санкции против 4 бизнесменов из РФ, в том числе Нисанова и Махмудова
вчера
17:15
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО "ГОЗНАКА" - ВЛАСТИ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.