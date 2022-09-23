Индекс Manufacturing PMI США в сентябре умеренно вырос

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в сентябре вырос, составив 51.8 пункта против 51.5 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, при этом быстрее, чем в августе.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 51.0.