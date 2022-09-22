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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 сентября 2022 г. Индекс опережающих экономических индикаторов С...
вчера 17:06

Индекс опережающих экономических индикаторов США в августе снизился на 0.3%

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в августе снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.5% в июле (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение августовского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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