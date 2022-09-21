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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 сентября

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

09:00 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июль;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за сентябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

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