Курс доллара 60.1662   Курс евро 60.0426  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 сентября

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

09:00 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июль;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за сентябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

Другие новости

сегодня
18:58
Российский рынок акций упал в основную сессию вторника на 8,84%, максимально с 24 февраля
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 сентября
сегодня
18:19
ГД в I чтении приняла проект о беззаявительном порядке выплат детям при потере кормильца
сегодня
17:45
Гондурас выступает за продление зерновой сделки, кризис в АПК не закончится вскоре - МИД
сегодня
17:12
Премьер Белоруссии заявил, что Запад хочет уничтожить белорусскую и российскую экономики
сегодня
16:44
Российский рынок акций снижается на 6%
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.