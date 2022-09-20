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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 сентября 2022 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 15:43

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе сократилось на 10%

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в августе сократилось на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1517 тыс. в годовом исчислении против 1685 тыс. в июле (пересмотрено с 1674 тыс.).

Аналитики ожидали, что в августе число выданных разрешений на строительство составит 1600 тыс.

По сравнению с августом 2021 года число выданных разрешений уменьшилось на 14.4%.

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