Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в августе сократилось на 10%

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в августе сократилось на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1517 тыс. в годовом исчислении против 1685 тыс. в июле (пересмотрено с 1674 тыс.).

Аналитики ожидали, что в августе число выданных разрешений на строительство составит 1600 тыс.

По сравнению с августом 2021 года число выданных разрешений уменьшилось на 14.4%.