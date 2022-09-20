Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 сентября

Москва, 20 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за август;
04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за август;
09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за август;
10:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июль;
11:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за август;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за август;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июль;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июль;
20:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.