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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 сентября

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за август;

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за август;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за август;

10:00 мск: Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июль;

11:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за август;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за август;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июль;

20:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.

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