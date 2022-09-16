Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 сентября

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за июль;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за август;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за август;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за сентябрь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за август;

N/A мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.