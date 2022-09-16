Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 19 сентября

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
02:01 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за июль;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за август;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за август;
17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за сентябрь;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за август;
N/A мск Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.